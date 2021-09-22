Путин наградил орденом Мужества полицейского, остановившего стрелка в Перми

Глава российского государства Владимир Путин наградил орденом Мужества сотрудника полиции Константина Калинина, который вовремя прибыл на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и обезвредил стрелка.

Президент России подписал указ о вручении награды сегодня, 22 сентября. Известно, что в понедельник Калинин оформлял ДТП рядом с вузом, как вдруг очевидцы сообщили ему о выстрелах. Тогда полицейский отправился в университет и начал помогать студентам выбираться из аудиторий. Потом он забежал в корпус и остановил стрелка, рискуя собственной жизнью.

Тимур Бекмансуров, подозреваемый в массовом убийстве, направил на Калинина ружьё. Полицейский принял решение выстрелить в оппонента, а затем стал оказывать ему медпомощь.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича — младшего лейтенанта полиции", — передаёт пресс-служба Кремля текст президентского указа.

Кроме того, старшего лейтенанта Владимира Макарова, который эвакуировал студентов ПГНИУ, наградили медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.