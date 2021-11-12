Group-IB прогнозирует рост нелегальной торговли QR-кодами

Специалисты компании в сфере кибербезопасности Group-IB предупреждают о возможном росте нелегальной торговли QR-кодами в интернете в связи с их широким применением.

По словам сотрудников организации, уже сейчас в Сети содержится свыше трёх тысяч объявлений о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации.

"Введение QR-кодов при посещении общественных мест (ресторанов, кафе, ТЦ), а также при поездках на поездах и перелётах на самолётах может вызвать рост нелегальной торговли QR-кодами в Telegram-каналах и на теневых форумах", — сообщили в Group-IB.

При этом отмечается, что летом мошенники предлагали приобрести отдельно QR-код, сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста на наличие коронавируса, передаёт ТАСС.

Сейчас они готовы незаконно оказывать комплексные услуги. Во многих объявлениях обещают хакерским способом вносить данные о прививке на портал государственных услуг. За такие действия мошенники просят в среднем четыре тысячи рублей.

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