Невакцинированным россиянам максимально усложнят жизнь

Немалое количество россиян до сих пор отказываются прививаться или продолжают откладывать получение вакцины — однако, их жизнь будет усложнена максимально. Стране нужен национальный иммунитет — иначе мы будем тонуть в очередных "волнах" ковида…

Многие специалисты говорят о том, что массовая вакцинация в принудительном порядке возможно только если будет остановлена мутация коронавируса. Но некоторые медики уверены, что победить COVID можно только прививаясь.

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова недавно заявила о введении в городе обязательной вакцинации для пенсионеров и людей, страдающих хроническими заболеваниями. По словам юриста Ивана Соловьёва, не за горами новые ограничения, такие как запрет на проезд железнодорожным и воздушным транспортом.

Он отметил, что идею всеобщей вакцинации власти постепенно внедряют в умы сограждан. Плюс действия — делается все, чтобы вакцинированному было легче жить, чем не вакцинированному. На россиян могут действовать ограничения в плане социальной жизни.

Впрочем, пока государство еще не склонилось в сторону принудительной вакцинации, россияне все-таки имеют возможность принимать добровольные решения.

Тем временем в администрации президента якобы отказались от разработки "коронавирусных" KPI для губернаторов. Это логично, так как проблема таких KPI — их исполнение на земле.

Это к вопросу о принуждении, которое все равно может не сработать, но неизбежно приведет к росту социальной напряженности. Хотя та самая система QR-кодов оказалась достаточно эффективна.

Таким образом, в ближайшее время QR-коды понадобятся при покупке билетов на транспорт (самолеты и поезда), и останутся постоянной необходимостью для общепита, ТРЦ, крупных магазинов и так далее.

По сути, государство как бы заявляет, что введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян.

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга в открытую угрожает непривитым старше 60 лет санкциями и административной ответственностью. Согласно заявлению ведомства, обязательной вакцинации подлежат лица 60 лет и старше.

Руководители организаций в срок до 15.12.2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников, попадающих под данную категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.01.2022 года — вторым компонентом вакцины. Несоблюдение запретов и ограничений влечет привлечение к административной ответственности.

Ситуация все равно будет ужесточаться, считают эксперты. Если Москва примет централизованные решения по QR-кодам, то рано или поздно невакцинированные попростту никуда не смогут попасть. И вопрос добровольности закроется сам собой.

Пока в пресс-службе Роспотребнадзора ответственность за отказ вакцинироваться пояснили таким образом, что неработающий гражданин вправе сам принимать решение. Для работающих граждан лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива, выступает работодатель.

Напомним, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН академик Валерий Черешнев рассказал наступлении "эры вирусов", которые наступают быстрее, чем человечество успевает на них реагировать.

"Вирусная эра нарастает, она будет продолжаться, и каков ее дальнейший прогресс — пока неизвестно", — заявил академик.

А пресловутые QR-коды на этом фоне действительно начинают выглядеть путёвкой в обычную жизнь. По электронному "аусвайсу" можно сходить за продуктами, посидеть в кафе, попасть в парикмахерскую, маникюрный салон и спортзал. Тем, у кого нет QR-кода, дали понять, что им нигде не рады. А уж обеспечение ими пожилых горожан вообще отдельный разговор.

Старые люди по всей стране вынуждены сидеть по полдня в многофункциональных центрах. Привитые пенсионеры не могут сами зарегистрироваться на сайте "Госуслуги", чтобы распечатать QR-код. Возникает вопрос — не проще было ли эти коды сразу выдать всем после прививки на руки?

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