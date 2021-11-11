Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала условия, при которых пожилые граждане получают повышенную пенсию.
Она рассказа в разговоре с "Народными новостями", что влияет на размер пенсии, и как можно увеличить будущую выплату:
Бессараб обратила внимание, что пенсия в Российской Федерации не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера. Также она отметила, что в правительстве в настоящий момент обсуждается вопрос о замене замороженной накопительной части пенсии на аналог.
Ранее Пенсионный фонд России перечислил основания для прекращения выплаты пенсии. На официальном сайте ведомства подробно разъяснили, в каких случаях в РФ приостанавливается выплата.
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