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Депутат Бессараб рассказала о способах повышения пенсии

Общество

Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала условия, при которых пожилые граждане получают повышенную пенсию.

Депутат Бессараб рассказала о способах повышения пенсии

Она рассказа в разговоре с "Народными новостями", что влияет на размер пенсии, и как можно увеличить будущую выплату:

  • отказ от получения выплаты после достижения пенсионного возраста и продолжение трудового стажа даёт возможность увеличить фиксированную пенсию в два раза.
  • работа в организациях с белой заработной платой способствует увеличению пенсии.

Бессараб обратила внимание, что пенсия в Российской Федерации не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера. Также она отметила, что в правительстве в настоящий момент обсуждается вопрос о замене замороженной накопительной части пенсии на аналог.

Ранее Пенсионный фонд России перечислил основания для прекращения выплаты пенсии. На официальном сайте ведомства подробно разъяснили, в каких случаях в РФ приостанавливается выплата.

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"Прощай, пенсия": Правительство готовит "обнуление" пенсионерам
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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