Депутат Бессараб рассказала о способах повышения пенсии

Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала условия, при которых пожилые граждане получают повышенную пенсию.

Она рассказа в разговоре с "Народными новостями", что влияет на размер пенсии, и как можно увеличить будущую выплату:

отказ от получения выплаты после достижения пенсионного возраста и продолжение трудового стажа даёт возможность увеличить фиксированную пенсию в два раза.

работа в организациях с белой заработной платой способствует увеличению пенсии.

Бессараб обратила внимание, что пенсия в Российской Федерации не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера. Также она отметила, что в правительстве в настоящий момент обсуждается вопрос о замене замороженной накопительной части пенсии на аналог.

Ранее Пенсионный фонд России перечислил основания для прекращения выплаты пенсии. На официальном сайте ведомства подробно разъяснили, в каких случаях в РФ приостанавливается выплата.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.