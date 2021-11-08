ПФР перечислил причины прекращения выплаты пенсии

Пенсионный фонд России перечислил основания для прекращения выплаты пенсии.

На официальном сайте ведомства подробно разъяснили, в каких случаях в Российской Федерации приостанавливается выплата пенсии гражданам:

если гражданин не получал положенную ему пенсию в течение 6 месяцев;

если гражданин вовремя не подтвердил инвалидность;

если у вида на жительство в России истёк срок его действия;

если гражданин достиг совершеннолетия, он перестаёт получать пенсию по потере кормильца.

Также отмечается, что получателю пенсии по потере кормильца могут продлить выплату до 23 лет, если он обучается очно в вузе или колледже.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о повышении минимальной пенсии с доплатой. Теперь столичные пенсионеры смогут получать до 21 193 рублей. Указ вступает в силу с 1 января 2022 года. Предполагается, что установленная надбавка коснется более двух миллионов москвичей.

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