Пенсионный фонд России перечислил основания для прекращения выплаты пенсии.
На официальном сайте ведомства подробно разъяснили, в каких случаях в Российской Федерации приостанавливается выплата пенсии гражданам:
Также отмечается, что получателю пенсии по потере кормильца могут продлить выплату до 23 лет, если он обучается очно в вузе или колледже.
Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о повышении минимальной пенсии с доплатой. Теперь столичные пенсионеры смогут получать до 21 193 рублей. Указ вступает в силу с 1 января 2022 года. Предполагается, что установленная надбавка коснется более двух миллионов москвичей.
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