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ПФР перечислил причины прекращения выплаты пенсии

Общество

Пенсионный фонд России перечислил основания для прекращения выплаты пенсии.

ПФР перечислил причины прекращения выплаты пенсии

На официальном сайте ведомства подробно разъяснили, в каких случаях в Российской Федерации приостанавливается выплата пенсии гражданам:

  • если гражданин не получал положенную ему пенсию в течение 6 месяцев;
  • если гражданин вовремя не подтвердил инвалидность;
  • если у вида на жительство в России истёк срок его действия;
  • если гражданин достиг совершеннолетия, он перестаёт получать пенсию по потере кормильца.

Также отмечается, что получателю пенсии по потере кормильца могут продлить выплату до 23 лет, если он обучается очно в вузе или колледже.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о повышении минимальной пенсии с доплатой. Теперь столичные пенсионеры смогут получать до 21 193 рублей. Указ вступает в силу с 1 января 2022 года. Предполагается, что установленная надбавка коснется более двух миллионов москвичей.

 

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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