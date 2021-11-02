Депутат Вишневский: пенсии можно поднять на 30%, деньги есть

У правительства есть деньги на то, чтобы хоть сейчас поднять пенсии на 30%.

Такое заявление сделал в авторской колонке на сайте "Эхо Москвы" Борис Вишневский, депутат Заксобра северной столицы от партии "Яблоко".

Политик подсчитал, что в будущем — 2022 — году Министерство финансов России "при 25-триллионном бюджете "накопит" более 3 трлн рублей".

"При средней пенсии в 17 с половиной тысяч и 45 миллионах пенсионеров, на выплаты пенсий тратится примерно 10 трлн рублей в год. "Накопленных" трех триллионов хватило бы, чтобы повысить пенсии на 30%", — делится своими вычислениями Вишневский.

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