Эксперты по кибербезопасности объяснили причины сбоя "Госуслуг"

Специалисты в сфере кибербезопасности Дмитрий Артимович и Сергей Вакулин рассказали, почему на "Госуслугах" произошёл сбой, в ходе которого "обнулились" и сократились сроки действия сертификатов вакцинированных от коронавируса россиян.

По словам Артимовича, у российской компании "Ростелеком", которая является подрядчиком платформы "Госуслуги", часто случаются сбои, если есть какие-то неполадки, в этом нет ничего нового.

"Представьте, если бы Visa, MasterCard так обновляли своё программное обеспечение, прохождения платежей обваливались бы по всему миру. Если, допустим, выходит из строя оборудование, всегда делается дублирование, сразу же подключается второе", — рассказал эксперт в интервью URA.RU.

Вакулин же отметил, что "Госуслуги" стали безопаснее. Как пояснил специалист, слабые в этом вопросе места системы устранили, злоумышленники могут воспользоваться только уязвимостями, для которых ещё никто не разработал защиту. Также эксперт объяснил сбои сайта деятельностью провайдера.

Ранее представители Минцифры заявили, что сертификаты о прививке против COVID-19 "обнулились" из-за технических работ на "Госуслугах". Как сообщили в министерстве, сейчас портал функционирует в прежнем режиме, QR-коды восстанавливаются.

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