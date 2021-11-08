Песков: сокращение сроков действия QR-кодов не обсуждалось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос сокращения сроков действия QR-кодов не поднимался. Они продолжают действовать в течение года.

Песков отреагировал на "обнуление" и сокращение сроков действия сертификатов привитых граждан и QR-кодов на Госуслугах. Он заявил, что на этот счёт обсуждений в органах власти не велось.

"Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами. Система Госуслуги находится в постоянном процессе совершенствования, расширении функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет", — передаёт РИА Новости слова Пескова.

Ранее минцифры проинформировало, что "обнуление" QR-кодов на Госуслугах произошло из-за технического сбоя. Портал в настоящий момент работает в штатном режиме.

Граждане были обеспокоены, что аннулирование документов связано с введением сертификатов нового образца, утверждённых Минздравом РФ.

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