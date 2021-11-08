Сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции и QR-коды продолжают действовать в течение года, об этом сообщили в министерстве цифрового развития РФ.
Минцифры в своём telegram-канале прокомментировало "обнуление" и сокращение сроков действия сертификатов привитых граждан на Госуслугах. Ведомство объяснило, что на портале произошёл технический сбой.
"Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются", — написало министерство.
Ранее стало известно, что множество пользователей портала Госуслуги столкнулись с аннулированием действия сертификатов о вакцинации и QR-кодов. Стали поступать жалобы из разных регион страны. Граждане связали аннулирование документов с тем, что с 8 ноября в законную силу вступили сертификаты нового образца, утверждённые Минздравом РФ.
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