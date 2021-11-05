В МВД назвали число погибших в ДТП с электросамокатами

Министерство внутренних дел России озвучило число погибших на дорогах в авариях с электросамокатами с начала 2021 года. По информации ведомства, количество ДТП с мобильным транспортом увеличилось на 50%.

Согласно отчёту ведомства, жертвами "лёгкого" транспорта стали 10 человек, ещё 438 получили травмы разной степени тяжести. Зарегистрированных официально ДТП с начала года 416, передаёт ТАСС.

По сообщению министерства, в это число входят аварии не только с электросамокатами, но и:

гироскутерами,

сегвеями,

моноколёсами.

Ранее Pravda.Ru писала об инициативе запретить катание на мобильном транспорте по Красной площади и Александровскому саду. По мнению специалистов ведомства, такая мера позволит обезопасить пешеходов от "лихачей". Ранее использовать электросамокаты на набережной запретили в Геленджике. Там за лето статистика травм среди пешеходов и самих "водителей" возросла в разы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.