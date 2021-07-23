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Автор Игорь Буккер

Депутат Осипов: электросамокат и моноколесо повышают безопасность на дорогах

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К пешеходам или к водителям мопедов следует приравнивать нарушителей на электросамокатах, а также о том, что не так с велодорожками в России, рассказал ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России”, член экспертного совета Комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Осипов.

Депутат Осипов: электросамокат и моноколесо повышают безопасность на дорогах

Не пешеход и не мопед

— Александр, как бы вы могли прокомментировать использование такого транспортного средства, как электросамокат?

— Во-первых, существуют трагические случаи. Их становится все больше, но связано это не с тем, что люди пытаются лихачить. Просто увеличение количества устройств ведет к увеличению количества ДТП. Но нужно сказать, что, по статистике МВД за прошлый год, было 6 погибших от случаев ДТП со средствами индивидуальной мобильности. Безусловно, любая смерть — это трагедия, прежде всего для родственников. Но нужно быть реалистами и посмотреть на другую статистику МВД, по которой при 6 смертях от средств индивидуальной мобильности в прошлом году было 400 смертей от велосипедистов.

На недавнем заседании ОМФ представители научного центра МВД признали, что считают средства индивидуальной мобильности, то бишь электросамокат и моноколесо, средством повышения безопасности на дорогах.

Потому что люди пересаживаются с автомобилей на электросамокат, тем самым разгружая проезжую часть.

Поэтому существуют некоторые нестыковки и в ПДД, потому что ПДД у нас достаточно старые, и тем же самым МВД и Министерством транспорта электросамокатчик признается пешеходом, несмотря на огромное количество судов, где нарушители на электросамокатах признавались водителями мопедов. Это совершенно не так. Россия находится в Таможенном союзе, его основной технический документ — это технический регламент Таможенного союза, где есть полное определение, что такое мопед, в том числе требования:

  • к рулевому управлению,
  • месту расположения фары.

Поэтому по техническому регламенту и по признанию МВД, это пешеход, который должен подчиняться правилам ПДД пешеходным. То есть ехать по тротуару. А то, что люди выезжают на проезжую часть или на велодорожки, это запрещено. Но они это делают не потому, что хотят нарушать, а потому, что их ввели в заблуждение. Половина говорит, что вы мопеды, половина говорит, что вы по велодорожкам передвигайтесь. У моего товарища есть магазин электросамокатов, люди приходят и первым делом задают вопрос: "А где мне можно на нем кататься?".

Люди сейчас уже создают проблемы для бизнеса, потому что говорят: "Я не хочу у вас покупать самокат, потому что через полгода мне запретят на нем ездить, и куда его девать, хотя я заплатил за него сто тысяч".

Нет велодорожек

— Но, во-первых, спецдорожки не везде. В Москве больше электросамокатов вроде бы. Но они начинают появляться и в глубинке, где еще хуже с велодорожками.

— У нас в России вообще нет велодорожек. То, что есть в Москве, Санкт-Петербурге, я бы не осмелился назвать велодорожками. Потому что они появляются, потом резко заканчиваются либо просто закольцовываются. Все-таки велодорожка — это способ передвижения от точки А до точки Б. Человек вышел из дома, доехал на велосипеде до работы. У нас в Москве, Питере такое редко где увидишь. Я уже не говорю про среднюю Россию или Дальний Восток.

Мы проехали на самокате от Владивостока до Калининграда по крупным городам, во всех почти были миллионниках. И можно сказать, что даже там, где правительство хвалится инфраструктурой, как в Тюмени, ее недостаточно.

А в европейских странах даже ввели специальные программы грантов от Брюсселя на так называемое озеленение. Они занимаются строительством велодорожек, получают за это многомиллионные гранты, несмотря на огромное количество недовольных автомобилистов, которые говорят: "Зачем вы откусываете от нас часть проезжей части?" Нет, они идут по правильному пути, потому что ни у кого в мире не получилось построить город для автомобилистов: чем больше вы строите дорог, тем больше автомобилей появляется.

А когда вы строите велодорожки, это прекрасный способ разгрузить сеть любого города, и эксперты это признают.

Даже Максим Ликсутов, который является профессионалом в своей области, я хоть с ним не знаком, но он выступает только за развитие этого транспорта, и они плотно работают со всеми шерингами в Москве.

— Люди, которых допускают к езде на этом транспорте, не проходят проверку: состояние человека вообще, хорошо ли он видит. Плюс еще молодые люди, которых не допускают до определенного возраста к езде на автомобиле, а вот моноколесо он может использовать.

— Министерство транспорта говорит, что при достижении 14-летнего возраста у человека появляется не только паспорт гражданина, но и ответственность. С этого возраста ему позволено передвигаться на электросамокате. Что касается тестирования возможностей пользователей, то тут сложно, потому что не является транспортным средством:

  • самокат,
  • моноколесо.

Чтобы его признать транспортным средством, надо менять технический регламент Таможенного союза, это занимает от трех до пяти лет. Но у нас случаев ДТП с велосипедистами в несколько сотен раз больше, чем с самокатами, но про велосипеды что-то никто не говорит, что нужно на них номера вешать или проверять тех, кто ими пользуется. Хотя они тоже прекрасно развивают скорость, похожую на скорость электросамоката.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы дтп велосипедисты электросамокаты александр осипов
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