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Кататься на самокатах и роликах хотят запретить по Красной площади

Общество

Запрет на роликовые коньки и самокаты планируют ввести в людных местах: на Красной площади и в Александровском саду. С такой инициативой выступили в Федеральной службе охраны.

Кататься на самокатах и роликах хотят запретить по Красной площади

По мнению специалистов ведомства, такая мера позволит обезопасить пешеходов от "лихачей".

"Дополнение правил необходимо в связи с появлением многих новых технических средств", — цитирует в пресс-службу Федеральной охраны труда ТАСС.

Ранее на портале ведомства уже публиковали документ касательно правил посещения Московского кремля и прилегающей территории. Кроме роликовых коньков и самокатов, планировали запретить передвигаться по Красной площади на велосипедах.

Отмечается, что сейчас проводятся общественные обсуждения этого вопроса.

Ранее Pravda. Ru писала о запрете электросамокатов и велосипедов на Черноморском побережье. В Геленджике из-за высокой статистики травм среди пешеходов власти наложили вето на "покатушки" по центральной набережной.

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Когда запретят езду на электросамокатах
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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