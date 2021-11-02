В московских аэропортах массово отменяют рейсы

В трёх московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов. Столицу окутал сильный туман.

По информации "Яндекс.Расписания":

"Внуково" — 20 рейсов задержаны, пять отменены;

"Домодедово" — 29 рейсов задержаны, 15 отменены;

"Шереметьево" — 35 задержаны, 15 отменены.

Отмена и задержка рейсов начались ещё минувшим вечером понедельника.

Но тогда представители аэропортов заверили, что пассажирам не стоит переживать и воздушные гавани будут работать в штатном режиме.

Ранее Pravda.Ru писала о прогнозах Гидрометцентра. По данным ведомства, на Россию идут опасные циклоны. В некоторых регионах синоптики призывают жителей быть осторожными из-за сильных снегопадов, гололёда и штормовых ветров. На юге страны могут начаться в ближайшие дни сильные ливни с грозой.

По сообщению Гидрометцентра, в Москве введён "жёлтый уровень" опасности из-за тумана, который продлится до обеда этого вторника.

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