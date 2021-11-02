Опасная погода идёт в регионы России - Гидрометцентр

Штормовые ветра, сильные снегопады и колебание температур идут в регионы России. По сообщению Гидрометцентра, погода в ближайшие дни приобретёт опасный характер.

"На Алтае ожидается ветер до 25 м/с, это опасное явление. В южных районах Красноярского края прогнозируется сильный снег, ветер до 20 м/с, в центральных районах — очень сильный снег, мокрый снег, ветер до 23 м/с. В Хакасии будет сильный снег, ветер в горах — до 25 м/с", — цитирует научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда ТАСС.

Помимо снега и ветра, синоптики прогнозируют и гололёд из-за понижения температуры воздуха в следующих областях:

Челябинской,

Новосибирской,

Томской,

Кемеровской.

А вот на Краснодарский край надвигается циклон, который принесёт ливни и грозу.

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