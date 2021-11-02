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Опасная погода идёт в регионы России - Гидрометцентр

Общество

Штормовые ветра, сильные снегопады и колебание температур идут в регионы России. По сообщению Гидрометцентра, погода в ближайшие дни приобретёт опасный характер.

Опасная погода идёт в регионы России - Гидрометцентр

"На Алтае ожидается ветер до 25 м/с, это опасное явление. В южных районах Красноярского края прогнозируется сильный снег, ветер до 20 м/с, в центральных районах — очень сильный снег, мокрый снег, ветер до 23 м/с. В Хакасии будет сильный снег, ветер в горах — до 25 м/с", — цитирует научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда ТАСС.

Помимо снега и ветра, синоптики прогнозируют и гололёд из-за понижения температуры воздуха в следующих областях:

  • Челябинской,
  • Новосибирской,
  • Томской,
  • Кемеровской.

А вот на Краснодарский край надвигается циклон, который принесёт ливни и грозу.

Ранее Pravda.Ru рассказала, как адаптироваться к резкому перепаду температур в межсезонье и кто попадает в группу риска из-за капризов погоды. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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