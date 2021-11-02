EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дело завели после доставки тела умершей женщины к администрации района на Кубани
Украинский олигарх взял на работу экс-президента Эстонии
Грета Тунберг обвинила в притворстве участников саммита в Глазго: "Бла-бла-бла"
Китай оставляет Европу без американского СПГ
Тише мыши: штрафы за нарушение тишины днём озвучили в Совфеде
В ФРГ назвали плюсы скорейшего ввода в эксплуатацию "Северного потока-2"
В Москве задержаны помогавшие Навальному получать данные частных лиц
В Латвии русскоязычное население назначили виновными за коронавирус
ЕС потребовал, чтобы Россия расследовала случаи торговли COVID-сертификатами

Шестого ноября по всей России установится тёплая погода - Роман Вильфанд

Здоровье

На всей территории России 6 ноября будет необычно тепло. Температура воздуха превысит норму на 6-10 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Шестого ноября по всей России установится тёплая погода - Роман Вильфанд
  • В субботу температурные аномалии будут положительными в основной части страны. Холодно будет лишь в Забайкальском крае, на юге Иркутской области и в Хакасии.
  • Непривычно тепло будет в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии.

Это объясняется господством атлантических воздушных масс. Они пересекут Западную Европу, Урал, Западную Сибирь, Красноярский край. Также тёплый воздух достигнет Якутию и Тихоокеанское побережье.

Ранее Pravda.Ru писала, что в России будет опасная погода. Регионы ожидают штормовые ветра, сильные снегопады и колебание температур.

Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как температурные перепады могут влиять на иммунитет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прогноз погоды совпадает с народными приметами
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Украинский олигарх взял на работу экс-президента Эстонии
Грета Тунберг обвинила в притворстве участников саммита в Глазго: "Бла-бла-бла"
Ростуризм потребовал проверить отели и кафе Египта после отравления россиян
Шестого ноября по всей России установится тёплая погода - Роман Вильфанд
Китай оставляет Европу без американского СПГ
Тише мыши: штрафы за нарушение тишины днём озвучили в Совфеде
Евросоюз должен признать российскую вакцину "Спутник V" – посол Италии в РФ
В ФРГ назвали плюсы скорейшего ввода в эксплуатацию "Северного потока-2"
В Москве задержаны помогавшие Навальному получать данные частных лиц
О нелогичной причине кашля и при чём здесь ухо, рассказал доктор Мясников
Популярное
Шоу-бизнес
Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника

Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.

Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Здоровье
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
США и Канада. Новости и аналитика
Может ли Россия законно вернуть Аляску: шансы есть!
Здоровье
Военный эксперт раскрыл истинные цели США при создании COVID-19
Василий Амирджанов Стереотипный образ Кириллова оказался намного шире Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Как СССР выиграл ядерную войну Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Употребление фастфуда ведёт к слабоумию Ирина Шлионская
Здоровье
Европейские учёные советуют "разрешить COVID-19 циркулировать среди населения"
Здоровье
Нейробиолог объяснил, почему вакцинированные люди заражаются COVID-19
Зеленского высмеяли за "оплеуху" от Турции по беспилотнику Bayraktar
Мир. Новости мира
Зеленского высмеяли за "оплеуху" от Турции по беспилотнику Bayraktar
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников