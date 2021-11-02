На всей территории России 6 ноября будет необычно тепло. Температура воздуха превысит норму на 6-10 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Это объясняется господством атлантических воздушных масс. Они пересекут Западную Европу, Урал, Западную Сибирь, Красноярский край. Также тёплый воздух достигнет Якутию и Тихоокеанское побережье.
Ранее Pravda.Ru писала, что в России будет опасная погода. Регионы ожидают штормовые ветра, сильные снегопады и колебание температур.
Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как температурные перепады могут влиять на иммунитет.
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