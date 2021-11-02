Шестого ноября по всей России установится тёплая погода - Роман Вильфанд

На всей территории России 6 ноября будет необычно тепло. Температура воздуха превысит норму на 6-10 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В субботу температурные аномалии будут положительными в основной части страны. Холодно будет лишь в Забайкальском крае, на юге Иркутской области и в Хакасии.

Непривычно тепло будет в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии.

Это объясняется господством атлантических воздушных масс. Они пересекут Западную Европу, Урал, Западную Сибирь, Красноярский край. Также тёплый воздух достигнет Якутию и Тихоокеанское побережье.

Ранее Pravda.Ru писала, что в России будет опасная погода. Регионы ожидают штормовые ветра, сильные снегопады и колебание температур.

Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как температурные перепады могут влиять на иммунитет.

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