Пушков объяснил, почему глобалисты должны Цукерберга на руках носить

Российский сенатор Алексей Пушков недоумевает: за что на основателя Facebook Марка Цукерберга ополчились на родине, в США?

По его мнению, глобалисты должны программиста на руках носить, потому что он, со всеми своими планами по созданию "метавселенной" — "идеальный проводник глобалистской антиутопии".

"Цукерберг предлагает человечеству вторую — параллельную жизнь, полный уход в виртуальное пространство, перевод общения из жизни в "мета-вселенную" и окончательную десоциализацию", — пишет сенатор в своём ТГ-канале.

Напомним, Цукерберг уже заложил основу своей будущей вселенной: переименовал компанию в "Мета", мотивировав ребрендинг тем, что Facebook давно перестал быть только социальной сетью".

Кстати, после смены названия компании, акции её подскочили на 4%.

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