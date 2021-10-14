Уильям Дойл, главный исследователь Института исследований выборов Цезаря Родни в Ирвинге, штат Техас, США, поделился с журналистами результатами изучения выборов 2020 года в Соединённых Штатах.
Согласно опубликованным комментариям эксперта, Марк Цукерберг передал в общей сложности $419,5 млн Центру технологий и гражданской жизни и Центру инноваций и исследований в области выборов непосредственно перед голосованием, и эти две группы использовали полученные деньги для покупки голосов "за демократов".
Материал, посвящённый расследованию Дойла, опубликован на сайте Центра новостей WND.
Издание уточняет: на эти деньги человек мог бы купить
Вывод проводивших расследование спецов однозначен:
деньги Цукерберга были использованы "для того, чтобы привлечь вероятных избирателей-демократов".
То есть, получается, что Байден победил на выборах "не за счет традиционных политических расходов, а за счет целенаправленного частного захвата правительственных избирательных операций номинально беспартийными, но явно идеологическими некоммерческими организациями".
К слову, информация о миллионах долларов Цукерберга, которые были переданы различным, в основном левым, должностным лицам по всей стране во время президентской гонки 2020 года ранее уже проскальзывала в американской прессе. Правда, на уровне "неподтверждённой информации".
"Дойл объяснил, — пишет сегодня WND, — что аналитическая работа, проделанная его командой, показывает, что Цукерберг, значительно увеличила перевес голосов Джо Байдена в ключевых штатах".
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