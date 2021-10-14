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Расследование в США: Выборы – 2020 купил Цукерберг

Мир

Уильям Дойл, главный исследователь Института исследований выборов Цезаря Родни в Ирвинге, штат Техас, США, поделился с журналистами результатами изучения выборов 2020 года в Соединённых Штатах.

Расследование в США: Выборы – 2020 купил Цукерберг

Согласно опубликованным комментариям эксперта, Марк Цукерберг передал в общей сложности $419,5 млн Центру технологий и гражданской жизни и Центру инноваций и исследований в области выборов непосредственно перед голосованием, и эти две группы использовали полученные деньги для покупки голосов "за демократов".

Материал, посвящённый расследованию Дойла, опубликован на сайте Центра новостей WND.

Издание уточняет: на эти деньги человек мог бы купить

  • или 137 540 983 бутерброда с цыпленком,
  • или 276 550 новых Ferrari F8 Tributos,
  • или 278 домов в Сан-Франциско,
  • или одни президентские выборы.

Вывод проводивших расследование спецов однозначен:

деньги Цукерберга были использованы "для того, чтобы привлечь вероятных избирателей-демократов".

То есть, получается, что Байден победил на выборах "не за счет традиционных политических расходов, а за счет целенаправленного частного захвата правительственных избирательных операций номинально беспартийными, но явно идеологическими некоммерческими организациями".

К слову, информация о миллионах долларов Цукерберга, которые были переданы различным, в основном левым, должностным лицам по всей стране во время президентской гонки 2020 года ранее уже проскальзывала в американской прессе. Правда, на уровне "неподтверждённой информации".

"Дойл объяснил, — пишет сегодня WND, — что аналитическая работа, проделанная его командой, показывает, что Цукерберг, значительно увеличила перевес голосов Джо Байдена в ключевых штатах".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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