Показания Собчак не совпали со свидетельством водителя "Мерседеса"

Юрист объяснил, для чего Ксении Собчак и сочинскому таксисту, которому грозит срок за смертельное ДТП, предстоит встретиться лицом к лицу.

По делу об аварии Ксению Собчак вызвали на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, где она три часа отвечала на вопросы следователей.

В СМИ появилась информация, что Собчак вызывают в Сочи, где ей предстоит очная ставка с водителем "Мерседеса" Олегом Цоем.

Звёздного юриста Андрея Алёшкина такое решение удивило, потому что очную ставку назначают лишь тогда, когда обнаруживаются несостыковки в показаниях участников.

"Это способ устранить противоречия по фактическим обстоятельствам, указанным в деле. С помощью очной ставки проясняются важные моменты, а не мелочи вроде расхождений во времени. Точное время участники событий могли и забыть, это допускается. А вот основные моменты — кто где находился, чем занимался в момент аварии и так далее, должны четко помнить и описывать без разногласий", — цитирует слова адвоката "Комсомольская правда".

Юрист предположил, что "кому-то очень хочется выставить Собчак соучастницей".

"Важно понимать: по закону, даже если Собчак давала распоряжение ехать с нарушением ПДД, водитель всегда мог уклониться от исполнения этих требований. Поэтому для меня загадка, в чем заключается ложь телеведущей или водителя, раз уж потребовалась очная ставка. Но это крайне интересный поворот. Возможно, водитель подписал сделку со следствием и дает какие-то изобличающие показания. Какие именно, мне пока непонятно", — объясняет Алёшкин.

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