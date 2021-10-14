Собчак высказалась о законопроекте о домашнем насилии: "Неужели"

Законопроект о борьбе с домашним насилием снова рассмотрят в Госдуме. Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что законопроект будет по-прежнему вызывать разногласия.

Сенаторы собираются продвигать доработанный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.

"Есть ряд законов, которые в большей степени затрагивают женщин. Это больше, так скажем, социальные законы. Да, мы планируем на эту сессию целый ряд таких законов. Первое, мы думаем, что мы внесем в конце концов закон, который вызывает очень серьезный общественный резонанс — о профилактике семейно-бытового насилия", — сказала Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24".

Спикер Совета Федерации надеется, что усовершенствованный закон всё же будет принят.

"Его надо принимать. В общественном сознании уже есть понимание, что такой закон должен быть в стране. Мы будем его активно продвигать", — отметила политик.

Ранее за принятие закона выступала депутат Оксана Пушкина, которая покинула ряды Госдумы.

"Неужели. Интересно, насколько он будет беззубым", — прокомментировала новость Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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