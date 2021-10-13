Валуев оправдал Нурмагомедова после неудачной сторис в Instagram

Депутат Госдумы, бывший боксёр-тяжеловес Николай Валуев заступился за Хабиба Нурмагомедова, которого публика активно осуждает за ироничную сторис в Instagram.

В соцсетях Нурмагомедов решил пошутить над Конором Макгрегором и выложил его фото с подписью: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы". Боец сделал отсылку на новость о награждении парня, которого жестоко избили в метро приезжие из Дагестана.

Валуев высказал своё мнение о произошедшем Sport24:

"Я не думаю, что Хабиб как-то пытался поддержать этих хулиганов, избивших мужчину в метро. Это совсем нелогично и не укладывается у меня в голове. Просто сама формулировка публикации получилась двусмысленной и может расшифровываться по-разному".

Он предположил, что Нурмагомедов неудачно подобрал слова, что и вызвало резонанс. Однако сам Валуев так и не смог объяснить, что именно хотел сказать боец в сторис своего аккаунта.

"То, что он имел в виду, знает только он. Но мне кажется, что он не хотел такого исхода и такой интерпретации”, — резюмировал Валуев.

Ранее Pravda.Ru писала о том, как чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов начал свою карьеру.

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