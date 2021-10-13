Нурмагомедов пошутил над Макгрегором, которого "тоже избили дагестанцы"

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов отреагировал в Instagram на награждение медалью парня, которого избили в столичном метро.

Нурмагомедов выложил в сторис фото Конора Макгрегора с подписью:

"А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы".

Боец с иронией пишет от лица Макгрегора, напоминая о массовой драке после легендарного боя за титул чемпиона UFC, в котором Нурмагомедов одержал победу.

Роман Ковалёв заступился за девушку в московском метро, за что был жестоко избит компанией приезжих из Дагестана. Его храбрый поступок отметил Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и вручил ему медаль "Доблесть и отвага".

Ранее Pravda. Ru писала о нападении на парня в московском метро.

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