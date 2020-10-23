Путь к успеху: история поединков Хабиба в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал карьеру в UFC с января 2012 года. Первый свой поединок в UFC Нурмагомедов провел с иранцем Камалом Шалорусом. Скоро Хабиб выступит против американца Джастина Гэтжи.
Пора вспомнить все поединки Хабиба с начала его карьеры в UFC. Нурмагомедов провел 12 поединков в рамках турнира UFC и бой с Гэтжи станет 13-м.
Из 12 проведенных поединков шесть были завершены по единогласному решению судей. Хабиб выиграл два боя техническими нокаутами, два боя болевыми приемами и еще два поединка удушающими.
Большая часть поединков UFC Хабиба прошла в США (75% боев).
В начале 2012 года Хабиб выиграл поединок у иранского бойца Камала Шалоруса.
С самого начала поединка иранец активно прессинговал и несколько раз выбросил хук с левой. Такая тактика позволяла Камалу держать Хабиба на расстоянии и не переходить в партер.
Однако в первом же раунде Хабиб удачно перевел оппонента в партер, но тот успел выйти. Все-таки против Нурмагомедова выступал опытный боец WEC.
Позже Хабибу удалось нырнуть в ноги иранцу и отправить его в нокдаун, но Шалорус удалось выдержать раунд.
Следующие два раунда Хабиб доминировал — в стойке и в партере. Таким образом россиянин вымотал иранца и совершил удушающий прием.
В этом поединке Хабиб пропустил несколько ударов по корпусу из-за чего пришлось отходить назад. При этом Нурмагомедов смог дважды перевести оппонента в партер.
Один из самых спорных боев Хабиба с ветераном спорта Глейсоном Тибау.
Бразильский боец был очень опасным соперникам из-за своего опыта и знаний джиу-джитсу. На его счету 47 боев из которых 33 победные.
В первом раунде соперники ведут себя аккуратно, бразилец прессингует соперника контрольными ударами, а россиянин держит дистанцию.
Через две минуты Хабиб проводит нырок в ноги, но цепляется только за одну ногу. После безуспешного тейкдауна россиянин решил перебить соперника в стойке, но бразилец держался все два раунда.
По итогу Тибаус нанес больше ударов чем Хабиб, но россиянин все время контролировал соперника. Таким образом, судьи отдали все очки российскому бойцу.
Бразильский боец Тиагу Таварис считался перспективным бойцом в UFC, но никак не фаворитом встречи. И на это есть несколько причин:
Несмотря на очень тактичный бой, Хабиб дважды смог контратаковать. Вторая контратака привела к тому, что бразилец упал и Нурмагомедов закончил поединок ударами рук и локтей по голове.
В 2013 году Хабиб выступил против Абеля Трухильо,
За три раунда Нурмагомедов выполнил тейкдаун 21 раз. Это рекорд по количеству тейкдаунов за 15 минут.
Весь поединок прошел под прессингом и контролем Хабиба. У Трухильо не было шансов в этом бою.
Пэт Хили известен своими атаками под углами. Во время прессинга Хабиба американец ускользал и бил сбоку.
Первую половину первого раунда Нурмагомедов пытался разгадать тактику Хили и только в конце раунда начал контратаковать. После удачного попадания коленом по лицу американца Хабиб дважды выполнил тейкдаун.
В итоге россиянин выиграл за счет выносливости и постоянного прессинга.
После боя Хабиб рассказал журналистам, что Хили "непробиваемый".
Бразильский боец Рафаэль Дос Аньос - настоящий мастер боевых искусств. В его арсенале — джи-джитсу и тайский бокс.
С первых минут Хабибу удается перейти в партер и нанести два удара по лицу противника. Но бразилец двигался быстро.
Россиянину удалось выиграть этот сложный бой за счет качественной борьбы в партере.
Поединок с Дареллом Хорчером закончился спустя два раунда. Благодаря броску через бедро Хабиб одолел соперника в партере.
При этом Хабиб избежал двух опаснейших кроссов Хорчера во время контроля соперника.
Этот бой болельщики назвали возвращением Орла, ведь Хабиб пропустил целых два года выступлений из-за разрыва крестообразных связок в 2014 и перелома колена в 2015 году.
Американский боец Майкл Джонсон известен скоростью ударов. В стойке он силен, но в борьбе слаб.
В третьем раунде Хабиб предлагал Джонсону сдаться, но американец не отступил.
Потом россиянин начал быстро менять позиции в борьбе, пока не вышел на кимуру.
При этом Хабиб рассказал журналистам, что специально не хотел проводить болевой, чтобы не травмировать соперника.
В поединке с Эдсоном Барбозой Хабиб выглядел лучше.
Россиянин с первых минут начал прессинговать, хотя и пропускал лоу-кики. Это заставило Барбозу перестроиться так, что Хабиб вышел в партер и одержал победу по единогласному решению судей.
Эл Яквинта был хорошим соперником для Хабиба, потому что владел борьбой. Однако в этом поединке Нурмагомедов активно использовал стойку и прямые удары.
В комбинации с позиционной борьбой Хабиб выиграл бой и стал чемпионом UFC.
Долгожданный поединок с Конором Макрегором получился ярким. Во-первых, Хабиб смог контролировать соперника в течение всего боя. Во-вторых, он первый, кому удалось отправить ирландца в нокдаун. В-третьих, Хабиб постоянно контратаковал.
Поединок закончился болевым приемом, заломом шеи. Очевидно, что Макгрегор был не в лучшей форме.
Дастин Порье один из самых выдающихся бойцов UFC. Он провел 32 поединка, выиграл 26 боев и проиграл всего шесть встреч.
Американец владеет бразильским джи-джитсу и боксом. Основной уклон делает на стойку.
С первых секунд Нурмагомедов бросается в ноги, но американец несколько раз выходил из партера и удачно защитился от удушающих захватов.
Во втором раунде Порье упорно прессинговал и наносил прямые удары в голову и по корпусу.
Американец также попытался сделать удушающий Хабибу, но как признается сам россиянин журналистам, он "в жизни бы не сдался".
Сразу же после атаки Порье Нурмагомедов взял инициативу в свои руки, зашел за спину, выполнил удушающий и выиграл поединок.
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