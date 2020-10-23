Путь к успеху: история поединков Хабиба в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал карьеру в UFC с января 2012 года. Первый свой поединок в UFC Нурмагомедов провел с иранцем Камалом Шалорусом. Скоро Хабиб выступит против американца Джастина Гэтжи.

Пора вспомнить все поединки Хабиба с начала его карьеры в UFC. Нурмагомедов провел 12 поединков в рамках турнира UFC и бой с Гэтжи станет 13-м.

Из 12 проведенных поединков шесть были завершены по единогласному решению судей. Хабиб выиграл два боя техническими нокаутами, два боя болевыми приемами и еще два поединка удушающими.

Большая часть поединков UFC Хабиба прошла в США (75% боев).

Поединок с Шалорусом

В начале 2012 года Хабиб выиграл поединок у иранского бойца Камала Шалоруса.

С самого начала поединка иранец активно прессинговал и несколько раз выбросил хук с левой. Такая тактика позволяла Камалу держать Хабиба на расстоянии и не переходить в партер.

Однако в первом же раунде Хабиб удачно перевел оппонента в партер, но тот успел выйти. Все-таки против Нурмагомедова выступал опытный боец WEC.

Позже Хабибу удалось нырнуть в ноги иранцу и отправить его в нокдаун, но Шалорус удалось выдержать раунд.

Следующие два раунда Хабиб доминировал — в стойке и в партере. Таким образом россиянин вымотал иранца и совершил удушающий прием.

В этом поединке Хабиб пропустил несколько ударов по корпусу из-за чего пришлось отходить назад. При этом Нурмагомедов смог дважды перевести оппонента в партер.

Поединок с Тибау

Один из самых спорных боев Хабиба с ветераном спорта Глейсоном Тибау.

Бразильский боец был очень опасным соперникам из-за своего опыта и знаний джиу-джитсу. На его счету 47 боев из которых 33 победные.

В первом раунде соперники ведут себя аккуратно, бразилец прессингует соперника контрольными ударами, а россиянин держит дистанцию.

Через две минуты Хабиб проводит нырок в ноги, но цепляется только за одну ногу. После безуспешного тейкдауна россиянин решил перебить соперника в стойке, но бразилец держался все два раунда.

По итогу Тибаус нанес больше ударов чем Хабиб, но россиянин все время контролировал соперника. Таким образом, судьи отдали все очки российскому бойцу.

Поединок с Таварисом

Бразильский боец Тиагу Таварис считался перспективным бойцом в UFC, но никак не фаворитом встречи. И на это есть несколько причин:

Хабиб использовал контроль у сетки, чтобы выманить соперника на удар и контратаковать;

весь бой проходил на дистанции.

Несмотря на очень тактичный бой, Хабиб дважды смог контратаковать. Вторая контратака привела к тому, что бразилец упал и Нурмагомедов закончил поединок ударами рук и локтей по голове.

Поединок с Трухильо

В 2013 году Хабиб выступил против Абеля Трухильо,

За три раунда Нурмагомедов выполнил тейкдаун 21 раз. Это рекорд по количеству тейкдаунов за 15 минут.

Весь поединок прошел под прессингом и контролем Хабиба. У Трухильо не было шансов в этом бою.

Поединок с Хили

Пэт Хили известен своими атаками под углами. Во время прессинга Хабиба американец ускользал и бил сбоку.

Первую половину первого раунда Нурмагомедов пытался разгадать тактику Хили и только в конце раунда начал контратаковать. После удачного попадания коленом по лицу американца Хабиб дважды выполнил тейкдаун.

В итоге россиянин выиграл за счет выносливости и постоянного прессинга.

После боя Хабиб рассказал журналистам, что Хили "непробиваемый".

Поединок с Дос Аньосом

Бразильский боец Рафаэль Дос Аньос - настоящий мастер боевых искусств. В его арсенале — джи-джитсу и тайский бокс.

С первых минут Хабибу удается перейти в партер и нанести два удара по лицу противника. Но бразилец двигался быстро.

Россиянину удалось выиграть этот сложный бой за счет качественной борьбы в партере.

Поединок с Хорчером

Поединок с Дареллом Хорчером закончился спустя два раунда. Благодаря броску через бедро Хабиб одолел соперника в партере.

При этом Хабиб избежал двух опаснейших кроссов Хорчера во время контроля соперника.

Этот бой болельщики назвали возвращением Орла, ведь Хабиб пропустил целых два года выступлений из-за разрыва крестообразных связок в 2014 и перелома колена в 2015 году.

Поединок с Джонсоном

Американский боец Майкл Джонсон известен скоростью ударов. В стойке он силен, но в борьбе слаб.

В третьем раунде Хабиб предлагал Джонсону сдаться, но американец не отступил.

Потом россиянин начал быстро менять позиции в борьбе, пока не вышел на кимуру.

При этом Хабиб рассказал журналистам, что специально не хотел проводить болевой, чтобы не травмировать соперника.

Поединок с Барбозой

В поединке с Эдсоном Барбозой Хабиб выглядел лучше.

Россиянин с первых минут начал прессинговать, хотя и пропускал лоу-кики. Это заставило Барбозу перестроиться так, что Хабиб вышел в партер и одержал победу по единогласному решению судей.

Поединок с Яквинтой

Эл Яквинта был хорошим соперником для Хабиба, потому что владел борьбой. Однако в этом поединке Нурмагомедов активно использовал стойку и прямые удары.

В комбинации с позиционной борьбой Хабиб выиграл бой и стал чемпионом UFC.

Поединок с Макгрегором

Долгожданный поединок с Конором Макрегором получился ярким. Во-первых, Хабиб смог контролировать соперника в течение всего боя. Во-вторых, он первый, кому удалось отправить ирландца в нокдаун. В-третьих, Хабиб постоянно контратаковал.

Поединок закончился болевым приемом, заломом шеи. Очевидно, что Макгрегор был не в лучшей форме.

Поединок с Порье

Дастин Порье один из самых выдающихся бойцов UFC. Он провел 32 поединка, выиграл 26 боев и проиграл всего шесть встреч.

Американец владеет бразильским джи-джитсу и боксом. Основной уклон делает на стойку.

С первых секунд Нурмагомедов бросается в ноги, но американец несколько раз выходил из партера и удачно защитился от удушающих захватов.

Во втором раунде Порье упорно прессинговал и наносил прямые удары в голову и по корпусу.

Американец также попытался сделать удушающий Хабибу, но как признается сам россиянин журналистам, он "в жизни бы не сдался".

Сразу же после атаки Порье Нурмагомедов взял инициативу в свои руки, зашел за спину, выполнил удушающий и выиграл поединок.