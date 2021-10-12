Собчак может помочь водителю, устроившему ДТП в Сочи

Звёздный адвокат Андрей Алёшкин объяснил, как статус потерпевшей поможет Собчак повлиять на исход дела со смертельной аварией.

Десятого октября "Мерседес" с Ксенией Собчак на пассажирском сидении врезался в "Фольксваген". В результате столкновения одна пассажирка погибла до приезда скорой, а вторая попала в больницу с тяжёлыми травмами.

Ксения Собчак объяснила, что в момент ДТП потеряла сознание и получила сотрясение мозга. Знаменитость не стала дожидаться скорой помощи и прошла медицинское освидетельствование уже в Москве. Теперь на руках у звезды имеются доказательства травм.

Из статуса свидетеля Собчак может перейти в статус пострадавшей. Это, по мнению юриста, даёт журналистке особые "привилегии".

"Собчак может занять другую позицию и просить о минимально возможном сроке — это был бы изящный ход для линии защиты. Получив формальную компенсацию, Ксения в соответствии со статьей 61 УК РФ пункт "к" может просить о снижении наказания, так как возмещение вреда является существенным основанием для этого. Таким образом, смягчающих обстоятельств для обвиняемого будет больше. С моей точки зрения, это разумная и вполне реализуемая линия защиты. А для самой Собчак это возможность избавиться от чувства вины, если, конечно, она хоть как-то подгоняла водителя", — цитирует слова Алёшкина "Комсомольская правда".

С точки зрения закона, даже если пассажир подгоняет водителя, это не является поводом для обвинения. Всю ответственность за происшествие несёт водитель.

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