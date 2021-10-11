Собчак после смертельного ДТП обратилась за помощью к врачам

Ксения Собчак после аварии со смертельным исходом в Сочи с её участием обратилась за помощью в столичное медицинское учреждение на Рублёвке.

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник, медики оказали Ксении Собчак необходимую помощь и разрешили вернуться домой. Выяснилось, что лечение в стационаре журналистке не требуется.

Медики диагностировали синяки и ушибы и поставили диагноз: "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга".

Такой же диагноз и у ассистентки знаменитости Елены Лось, ехавшей с Собчак в одном автомобиле, попавшем в серьёзную аварию.

Официальное следствие не внесло Собчак в списки пострадавших, так как она отказалась от медицинской помощи в Сочи и покинула место аварии до приезда полиции.

Телеведущая прокомментировала своё состояние.

"Лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня "никто не держит" мне показали (никто только не обратил внимания почему-то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь), сообщения о том, что мы гнали, чтобы успеть и расписанную хронологию — тоже. По поводу первого вопроса могу сказать: дай вам бог не попасть никогда в такую ситуацию и не проверить прочность своей головы и способности держаться на себе", — писала Ксения в своём Telegram-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.