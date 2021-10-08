EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог оценил планы Киева следить за Донбассом со спутника
"Вечер –– личное пространство": Песков рассказал, как Путин провел день рождения
СК России выступил за закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов
Политолог оценил влияние на Россию строительства канала через Балтийскую косу
В Крыму оценили заявление Киева о военном захвате полуострова
Максимум суточной смертности от COVID-19 обновился в РФ
Елена Малышева назвала топ лекарств от коронавируса
Стало известно, как бывшая жена Иосифа Пригожина лишилась жилья
"Он не монстр": собаку, напавшую на девочку в Жуковском, изъяли как вещдок

Опубликованы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве

Общество

Самыми  высокооплачиваемыми вакансиями оказались специалист по регистрации медицинских изделий, ведущий менеджер в салон премиальных напольных покрытий и частная няня.

Опубликованы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве

Результаты исследования вакансий приводит РИА Новости:

"Одна из самых высоких зарплат в Москве доступна специалисту по регистрации медицинских изделий — до 500 тысяч рублей в месяц. В салон премиальных напольных покрытий требуется ведущий менеджер с опытом работы от трех лет, которому будут платить до 400 тысяч рублей. Доход до 300 тысяч рублей доступен няне, которой предстоит ухаживать за 6-летней девочкой. От соискательницы требуется опыт работы в семьях не менее трех лет и открытая виза в США, а также активная жизненная позиция".

Вакансия руководителя закупок доступна для тех, кто получил необходимый пятилетний стаж в аналогичной сфере. На этой должности фиксируется зарплата до 270 тысяч рублей.

Учитель математики может получать до 250 тысяч рублей, если будет преподавать на иностранном языке в международной школе. У него обязательно должен быть опыт работы от трёх лет, грамотная речь и высокий уровень знания английского.

При этом ранее Pravda.Ru приводила слова депутата Госдумы Олега Смолина о том, что в 53 регионах России зарплата каждого третьего учителя не превышает 15 тысяч рублей. Депутат Госдумы призвал повысить оплату труда педагогов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему в России такие маленькие зарплаты и кто виноват
Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Политолог оценил планы Киева следить за Донбассом со спутника
Киселёв прокомментировал вручение "Нобелевки" Муратову
"Вечер –– личное пространство": Песков рассказал, как Путин провел день рождения
Политолог оценил влияние на Россию строительства канала через Балтийскую косу
СК России выступил за закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов
МВФ помешал США сохранить репутацию мирового гегемона
Опубликованы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве
Банк России ввёл обязательное тестирование начинающих инвесторов
Андрей Разин показал модного Путина на ретро-снимке
В Крыму оценили заявление Киева о военном захвате полуострова
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.

Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Новости Украины
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Другие
В Казахстане женщина из-за русской речи назвала таксиста предателем народа
Политика. Новости и аналитика
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Игорь Буккер МВФ помешал США сохранить репутацию мирового гегемона Игорь Буккер Ирина Гусакова Конфликт с шейхом Бахрейна "убил" Майкла Джексона Ирина Гусакова Василий Амирджанов Казаки потребовали закрыть ТНТ за мужские поцелуи Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Российский шоу-бизнес
Садальский поделился своим взглядом на гибель Игоря Талькова
"Кусаются как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США
Политика. Новости и аналитика
"Кусаются как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников