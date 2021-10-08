Опубликованы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями оказались специалист по регистрации медицинских изделий, ведущий менеджер в салон премиальных напольных покрытий и частная няня.

Результаты исследования вакансий приводит РИА Новости:

"Одна из самых высоких зарплат в Москве доступна специалисту по регистрации медицинских изделий — до 500 тысяч рублей в месяц. В салон премиальных напольных покрытий требуется ведущий менеджер с опытом работы от трех лет, которому будут платить до 400 тысяч рублей. Доход до 300 тысяч рублей доступен няне, которой предстоит ухаживать за 6-летней девочкой. От соискательницы требуется опыт работы в семьях не менее трех лет и открытая виза в США, а также активная жизненная позиция".

Вакансия руководителя закупок доступна для тех, кто получил необходимый пятилетний стаж в аналогичной сфере. На этой должности фиксируется зарплата до 270 тысяч рублей.

Учитель математики может получать до 250 тысяч рублей, если будет преподавать на иностранном языке в международной школе. У него обязательно должен быть опыт работы от трёх лет, грамотная речь и высокий уровень знания английского.

При этом ранее Pravda.Ru приводила слова депутата Госдумы Олега Смолина о том, что в 53 регионах России зарплата каждого третьего учителя не превышает 15 тысяч рублей. Депутат Госдумы призвал повысить оплату труда педагогов.

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