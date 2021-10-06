Логика хедхантера: почему на собеседованиях задают странные вопросы

Для большинства людей, устраивающихся на работу, знакомство с будущей вакансией начинается с собеседования. Как правило, стандартные вопросы, которые задают соискателю, касаются его профессиональных умений и компетенций, прошлого опыта работы, рассказов о проектах, которыми ему приходилось заниматься. Но некоторые затронутые темы просто ставят кандидатов в тупик. Пожалуй, их можно разделить на несколько категорий.

"Бессмысленные" вопросы

Многих раздражает, когда их спрашивают, почему они хотят работать именно на этой должности, почему выбрали именно эту компанию, отчего уволились с предыдущего места работы и кем видят себя через пять лет. Ведь нередко люди просто рассматривают разные варианты, ходят по собеседованиям, пытаясь найти более-менее подходящее место, а не выбирают компанию и вакансию специально. А увольняются с работы обычно из-за неприемлемых условий — например, низкая зарплата, проблемы с начальством или коллегами, слишком жёсткие требования… Одного соискателя на собеседовании спросили, зачем ему вообще работа. Он удивился: ведь это же на самом деле очевидно — работа нужна, чтобы жить!

Вопросы на эрудицию

При собеседованиях на некоторые вакансии вас могут спросить, почему страус стоит на одной ноге, чем отличается камень от кирпича или что такое таблица Менделеева. Таким образом якобы проверяют уровень эрудиции кандидата.

Вопросы на "креативность"

Встречается и группа вопросов "на сообразительность". Например: "Что такое хорошо и что такое плохо?", "Какой вы суп?", "Какое желание вы загадали бы золотой рыбке?"

"Личные" вопросы

Иногда задаются вопросы личного характера, которые кажутся соискателям неуместными или даже бестактными. Скажем, человека просят перечислить свои недостатки. Могут спросить о национальности или вероисповедании, почему соискатель не женат (не замужем), почему нет детей, чем занимаются другие члены семьи, какие книги человек любит читать, какие фильмы смотреть, и почему. У одной из соискательниц поинтересовались, о чём она жалеет в своей жизни. Но ведь все мы совершали ошибки и о чём-то жалеем…

"Дикие" вопросы

По словам соискателей, им задавали следующие вопросы: "Зачем вам столько денег?", "Если бы вам просто так дали миллион рублей, вы бы взяли?", "Что для вас означает красный цвет?", "Поёте ли вы в душе?", "Как часто у вас бывает расстройство желудка?" У одного мужчины спросили, хотел ли бы он быть женщиной. Другого попросили рассказать о несуществующих животных. Порой с кандидатами проводят игровые тесты, например, просят попрыгать на одной ноге и посчитать прыжки.

Зачем их задают?

На первый взгляд, некоторые вопросы и тесты действительно могут показаться абсурдными. Однако в них есть своя логика. Ответы или просто реакция на "нелепый" вопрос могут более подробно рассказать о личности соискателя, о том, чего от него можно ожидать. Скажем, если он ругает своё предыдущее место работы, то наверняка будет предъявлять претензии и на новом месте. Если не может найти себе пару, то, возможно, характер неуживчивый. Если возмущается в ответ на вопрос, который считает неуместным, значит, у него отсутствует гибкость мышления. А вот если отвечает на "глупый", казалось бы, вопрос с юмором, то, скорее всего, с ним будет приятно работать.

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