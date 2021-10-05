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В Госдуме заявили, что провинциальные учителя получают менее 15 тысяч рублей

Общество

В большинстве регионов России учителя получают менее 15 тысяч рублей за месяц. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Олег Смолин. Парламентарий также добавил, что в нашей стране кадровый дефицит в сфере образования.

В Госдуме заявили, что провинциальные учителя получают менее 15 тысяч рублей

Смолин заявил, что в 53 регионах России зарплата каждого третьего учителя не превышает 15 тысяч рублей. Депутат Госдумы призвал повысить оплату труда педагогов. По словам парламентария, ставку необходимо сравнивать со средней по стране, не только по региону.

"По данным Общероссийского народного фронта, когда 1 300 учителей опросили, 44% заявили, что в их школах не хватает математиков, 39% — что учителей иностранного языка, 30% — что учителей русского и литературы", — привёл статистику Смолин в беседе с URA.RU.

Также депутат подчеркнул, что педагоги в среднем трудятся на две ставки, за двоих, но при этом не могут получить деньги даже за свою работу.

Ранее в пяти регионах России запланировали внедрить в тестовом режиме новую схему подсчёта зарплаты учителей. Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии и права Геннадий Козырев в беседе с Pravda.Ru раскритиковал предложенную систему.

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Реальные зарплаты учителей в Челябинске
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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