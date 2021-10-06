Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела наглядный пример дисциплинированности россиян и разгильдяйства граждан США. Дипломат объяснила, почему Запад оконфузился с серверами Facebook.

Мария Захарова по долгу службы часто бывает в США. Она обращает внимание на убожество исторического центра Нью-Йорка. Противопоставляет она этой разрухе уют российской столицы.

"Слева Старбакс в Нью-Йорке (Манхэттен, 3ав/66стр) — грязно, долго, лениво. Справа Старбакс в Москве (на Смоленке) — быстро, чисто, доброжелательно. Наши дни. Сама фотографировала. А Вы удивляетесь, что у них не открывался наш Фейсбук, и дверь к серверам топором ломали", — написала представитель МИД в своём Telegram-канале.

Подписчики активно комментировали пост дипломата.

"Сейчас адепты запада расскажут, что подтеки и грязь там по особенному на барной стойке смотрится. У них даже заплатки на дорогах на западе особенные, святые, не такие как в РФ";

"Потому как для нас Старбакс это что-то дорогое с претензией на элитность. Для них забегаловка, кулинария. Так же как и в Макдак многие ходят день рождения отмечать, особенно в регионах. Сравнение ни о чём", — писали в Сети.