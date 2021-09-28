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Мария Захарова сравнила Манхэттен с трущобами

Общество

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о разрухе, которая царит в историческом центре города Нью-Йорка.

Мария Захарова сравнила Манхэттен с трущобами

Дипломата ужаснуло то, что творится в одном из лучших городов США. Мария Владимировна поведала о нагромождении каких-то немыслимых конструкций в легендарном районе Нью-Йорка.

Судя по посту Захаровой, песня "Она хотела бы жить на Манхэттене" уже неактуальна, так как исторический центр США уже не тот, что прежде.

"Очень люблю Манхэттен. Но то, во что его превратили, вызывает оторопь. На улицах появились, как здесь их называют, "террасы". Это открытые или полуоткрытые будки из каких-то кусков фанеры и пластика, которые рестораны завели для тех, у кого нет документа о вакцинации. Идея, наверное, хорошая, но её исполнение — катастрофа. Повторю, это самый центр города. Ни пройти, ни проехать мимо "новой нормальности" невозможно. Ассоциация одна — фавелы", — написала представитель МИД в своём Telegram-канале.

Фавелы — это трущобы в городах Бразилии, часто расположенные на склонах гор. В фавелах отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности.

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Она хотела бы жить на Манхеттене
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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