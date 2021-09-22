EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков ответил на слова Байдена о сексуальных меньшинствах в Чечне
Лариса Гузеева предложила Харламову объединиться
"Фундамент надо было проверять": Федункив ужаснула Пизанская башня
Песков: Россия не имеет отношения к покушению на советника Зеленского
Независимые депутаты призвали отменить результаты выборов в России
Давид Манукян разыграл сценку с "пьяной возлюбленной"
Песков: Россия считает себя адресатом слов Эрдогана об "аннексии" Крыма
Зеленский пообещал дать "сильный ответ" на покушение на Шефира
Собчак оценила предложение Мизулиной передать функции опеки силовикам

Режиссер Звягинцев вышел из комы

Общество

Немецкие врачи вывели российского режиссёра Андрея Звягинцева из искусственной комы, куда он был введён после осложнений, вызванных коронавирусом.

Друг режиссёра — председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков — рассказал РЕН ТВ о том, что Звягинцев вышел из комы.

Других подробностей о состоянии здоровья режиссёра нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что Звягинцев лечится от коронавируса в одной из немецких клиник. Позже режиссёру стало хуже, и его ввели в искусственную кому, подключив к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Известно, что его лёгкие были поражены на 92%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

О чём говорит Звягинцев в картинах "Возвращение", "Левиафан" и "Елена"
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Лариса Гузеева предложила Харламову объединиться
В ГД высказались против запрета тюремного заключения для нищих преступников
"Фундамент надо было проверять": Федункив ужаснула Пизанская башня
Песков: Россия не имеет отношения к покушению на советника Зеленского
Мужской кошмар: COVID-19 может вызывать импотенцию и бесплодие
Независимые депутаты призвали отменить результаты выборов в России
ВКонтакте запустила первое реалити-шоу о спасении животных
Давид Манукян разыграл сценку с "пьяной возлюбленной"
Песков: Россия считает себя адресатом слов Эрдогана об "аннексии" Крыма
Зеленский пообещал дать "сильный ответ" на покушение на Шефира
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой

Не все поверили в искренность Наташи Королёвой, которая заявила, что у неё подрастает дочь в США. Отцом ребёнка, по словам актрисы, является её хороший друг. Есть мнение, что исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" выдумала историю с ребёнком ради пиара.

Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
Общество
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
Общество
Студенты отказались от лекций невозмутимого профессора ПГНИУ
Новости Украины
"Смиритесь уже" - генерал ВСУ осадил кричащих о войне с Россией
Любовь Степушова Прозападная позиция Узбекистана несёт России серьёзную угрозу Любовь Степушова Ирина Шлионская "Сам дурак!" и ещё шесть способов ответить на оскорбление Ирина Шлионская Усам Оздемиров Побороть бедность не получится, если всех стричь под одну гребёнку Усам Оздемиров
Общество
"Главное, что он заперся": в Пермском вузе похвалили невозмутимого преподавателя
Российский шоу-бизнес
Округлившуюся Порошину заподозрили в шестой беременности
Лекция во время стрельбы: правильно ли поступил педагог
Общество
Лекция во время стрельбы: правильно ли поступил педагог
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников