Режиссер Звягинцев вышел из комы

Немецкие врачи вывели российского режиссёра Андрея Звягинцева из искусственной комы, куда он был введён после осложнений, вызванных коронавирусом.

Друг режиссёра — председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков — рассказал РЕН ТВ о том, что Звягинцев вышел из комы.

Других подробностей о состоянии здоровья режиссёра нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что Звягинцев лечится от коронавируса в одной из немецких клиник. Позже режиссёру стало хуже, и его ввели в искусственную кому, подключив к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Известно, что его лёгкие были поражены на 92%.

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