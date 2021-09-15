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Иркутские власти обсудят внешний вид школьников после инцидента с учеником

Общество

В Иркутской области министр образования Максим Парфёнов решил провести онлайн-совещание насчёт дресс-кода учеников. Таким образом власти отреагировали на инцидент, когда мальчика с хвостиком не пустили в класс.

Иркутские власти обсудят внешний вид школьников после инцидента с учеником

В мероприятии также поучаствуют:

  • педагоги;
  • директора школ;
  • родители.

По мнению Максима Парфёнова, ситуацию в учебном заведении номер 47 необходимо обсудить. Руководству не понравилась новая причёска шестиклассника. Ему выбрили виски и оставили длинные волосы спереди, которые ребёнок завязал резинкой. Учитель не только не пустил мальчика в кабинет, но и направил к школьному психологу. Там специалист, который призван помогать детям с ментальным здоровьем, рассказывал, что нельзя мужчинам так выглядеть.

Более того, мальчик после этой беседы спросил у мамы, кто такие транссексуалы. По её словам, он услышал о подобных людях первый раз в жизни. Как сообщили РИА Новости, по этому вопросу прокуратура запустила проверку.

"Если от родительской общественности поступают запросы на изменения внешнего вида учащихся, дресс-кода, эти пожелания должны быть не просто услышаны, но и учтены", — поддержал маму шестиклассника Парфёнов.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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