В Иркутской области министр образования Максим Парфёнов решил провести онлайн-совещание насчёт дресс-кода учеников. Таким образом власти отреагировали на инцидент, когда мальчика с хвостиком не пустили в класс.
В мероприятии также поучаствуют:
По мнению Максима Парфёнова, ситуацию в учебном заведении номер 47 необходимо обсудить. Руководству не понравилась новая причёска шестиклассника. Ему выбрили виски и оставили длинные волосы спереди, которые ребёнок завязал резинкой. Учитель не только не пустил мальчика в кабинет, но и направил к школьному психологу. Там специалист, который призван помогать детям с ментальным здоровьем, рассказывал, что нельзя мужчинам так выглядеть.
Более того, мальчик после этой беседы спросил у мамы, кто такие транссексуалы. По её словам, он услышал о подобных людях первый раз в жизни. Как сообщили РИА Новости, по этому вопросу прокуратура запустила проверку.
"Если от родительской общественности поступают запросы на изменения внешнего вида учащихся, дресс-кода, эти пожелания должны быть не просто услышаны, но и учтены", — поддержал маму шестиклассника Парфёнов.
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