В Курской области директор порвал школьнику ухо из-за серьги

В Курской области директор школы Александр Андрощик порвал ухо восьмикласснику, когда вырывал серьгу. Пострадавший обратился к правоохранителям и заявил, что мужчина перед этим орал "ходишь как п*****с".

По словам мальчика, второго сентября он пришёл с серьгой. Его сразу же направили к директору. Сначала он попросил спокойно снять украшение, однако школьник отказался выполнять такое требование. Мама, которая разрешила сыну носить серьгу, пришла к директору и услышала от него, что он "вырвет её лично".

На следующий день, как рассказал подросток, Александр Андрощик завёл мальчика в кабинет и начал оскорблять.

"Вот завтра придёт ещё двадцать человек с проколотым ухом, и вы все будете тут, как п****ы ходить", — передали слова директора журналисты "Подъёма".

Школьник заявил, что мужчина порвал дырку в мочке. Мальчик написал заявление в полицию.

Директор в беседе с журналистам "Вести" опроверг информацию и сообщил, что не вредил подростку, тот сделал всё сам. Вместе с этим, Александр Андрощик поделился задумкой ещё раз напомнить семье мальчика, что аксессуары — это не мужское дело.

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