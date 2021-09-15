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Россияне не видят проблемы в покупке поддельных сертификатов о вакцинации

Общество

Пока российские власти стремятся пресечь продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, почти каждый третий россиянин — 32% — считает такую "покупку" нормальной.

Россияне не видят проблемы в покупке поддельных сертификатов о вакцинации

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом SuperJob.

Как отмечают аналитики портала, в России некоторые работодатели в настоящее время требуют, чтобы их работники были вакцинированы, что приводит к тому, что некоторые из тех, кто выступает против прививки, ищут другие методы сохранения своей работы.

"Почти каждый третий россиянин — 32% — считает, что покупать поддельные документы оправданно, при этом некоторые настаивают, что человек должен сам решать, делать прививку или нет.

41% опрошенных считают, что это неправильно", — говорится в материале, подготовленном по результатам опроса.

Напомним, в последние месяцы российские правоохранители возбудили десятки уголовных дел за подделку официальных документов. С начала сентября Росздравнадзор выявил 387 различных предложений по покупке поддельных сертификатов.

В конце июля Роскомнадзор сообщил, что с начала года власти удалили почти 1,2 тысячи сайтов и интернет-страниц, на которых продавались поддельные документы.

Тогда же московская полиция сообщила, что возбудила первое уголовное дело за покупку поддельного QR-кода с подробным описанием вакцинации против коронавируса. Он был куплен за девять тысяч рублей.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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