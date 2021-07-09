Поддельные сертификаты о вакцинации - прямая дорога на нары

Настойчивые призывы "ковид-диссидентов" и антипрививочников игнорировать вакцинацию от COVID-19, срезонировав с настойчивыми уговорами властей сделать "страхующий" укол, "подкинули" мошенникам идею быстрого обогащения.

И вот уже полиция фиксирует всплеск продаж поддельных медицинских сертификатов о прохождении вакцинации. Только в Москве число заведенных за это уголовных дел идёт на десятки.

"В восточном округе российской столицы во время проверочной закупки оперативниками ОЭБиПК УВД был приобретен именной сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции с печатями районной поликлиники. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных государственных наград, штампов, печатей или бланков". По ней наказание — до двух лет тюрьмы", — рассказал Pravde. Ru Вадим Горшенин, зампредседателя Общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве.

Кстати, по словам главы медиахолдинга, ответственность за подделку сертификатов, согласно УК РФ, лежит не только на изготовителях и продавцах, но и на тех, кто "липу" использует.

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