Свидетельство о браке и разводе россиянам будут выдавать онлайн

За большей частью документов и выписок россиянам не нужно приходить в ЗАГС лично, говорится в официальном Telegram-канале Правительства РФ. Так, согласно сообщению, на портале "Госуслуг" жители страны смогут получить онлайн копии документов:

свидетельства о браке

свидетельства о разводе

справку о смене фамилии

свидетельства о рождении

"Нужно зайти в раздел "Документы и данные" портала госуслуг, далее — в раздел "Семья и дети". Также можно оформить подписку", — говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее Правительство расширило функционал портала. Теперь сайт заполняет формы онлайн-заявлений автоматически. Позже, появилось множество клонов сайта. Мошенники просят заполнить повторную форму на фейковых "Госуслугах", в том числе предъявить логин и пароль, чтобы, например, прикрепиться повторно к поликлинике.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.