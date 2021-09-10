Более миллиона москвичей доверяют онлайн-голосованию

По данным на сегодняшний день, на онлайн-голосование записалось более 1,3 миллиона жителей Москвы. Об этом сообщил политолог Владимир Рыжков.

Политолог сообщает о возрастающем доверии россиян к онлайн-голосованию. Так, судя по количеству москвичей, выразивших желание отдать свой голос через Госуслуги, онлайн-голосование состоится, сообщает РЕН-ТВ.

"Понятно, что такое голосование будет, и более миллиона людей только в Москве проголосуют дистанционно. Я это связываю с тем, что система себя неплохо показала на голосовании по конституции в прошлом году", — прокомментировал Владимир Рыжков.

По словам эксперта, желанию граждан голосовать онлайн способствовала пандемия. Люди не хотят лишний раз подвергать свои жизни опасности и выбирают безопасный в этом плане способ голосования.

"Необходимо усилить контроль за онлайн-голосованием. Я бы призвал всех специалистов, программистов у кого есть возможность и время в эти три дня электронного голосования не допустить махинаций и нарушений", — предложил политолог.

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