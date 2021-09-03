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"Закручивают банки": в России начнут наказывать рублём за хранение солений

Общество

Хранение банок с разносолами в подвале начнут наказывать рублём. Теперь "закруткам" нужны специальные кладовые. Речь идёт о многоквартирных домах, где жильцы хранят банки "на зиму" в подвале, поясняет управляющий партнёр юридической компании Freeviser Михаил Паюшин. 

"Закручивают банки": в России начнут наказывать рублём за хранение солений

Подвал - общедомовая территория, но жильцы "облюбовали" её как склад для домашних консервантов, что противоречит постановлению правительства о мерах противопожарной безопасности. 

Размещение абсолютно любых предметов в МОПах, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, - передаёт слова юриста РИА Недвижимость. 

Паюшин отметил, что в многоквартирных домах можно выкупить в собственность кладовую. В новостройках уже давно проектируют специальные места хранения для вещей жильцов. 

По-прежнему нельзя оставлять в проходах коляски, велосипеды и прочие личные вещи, которые загораживают эвакуационные пути. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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