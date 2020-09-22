Россиян предупредили об опасности домашних солений

Эксперты Роспотребнадзора пояснили, что это употребление домашних солений и консервов может стать причиной развития ботулизма — заболевания, которое поражает центральную нервную систему и без отсутствия своевременной медицинской помощи может привести к инсульту.

Бактерии, которые вызывают эту смертельно опасную болезнь, развиваются без доступа кислорода — например, в герметично закрытых банках с солениями и консервами. Известно, что нельзя есть консервы из банок со вздутыми крышками. Специалисты считают, что присутствие бактерий, вызывающих ботулизм, может быть незаметно на внешнем виде консервации и запахе продуктов.

Специалисты предупредили о том, что домашние заготовки ни коем случае нельзя покупать на рынке, так как высок риск того, что они были приготовлены без соблюдения мер предосторожности и хранились при ненадлежащей температуре.