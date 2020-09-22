Эксперты Роспотребнадзора пояснили, что это употребление домашних солений и консервов может стать причиной развития ботулизма — заболевания, которое поражает центральную нервную систему и без отсутствия своевременной медицинской помощи может привести к инсульту.
Бактерии, которые вызывают эту смертельно опасную болезнь, развиваются без доступа кислорода — например, в герметично закрытых банках с солениями и консервами. Известно, что нельзя есть консервы из банок со вздутыми крышками. Специалисты считают, что присутствие бактерий, вызывающих ботулизм, может быть незаметно на внешнем виде консервации и запахе продуктов.
Специалисты предупредили о том, что домашние заготовки ни коем случае нельзя покупать на рынке, так как высок риск того, что они были приготовлены без соблюдения мер предосторожности и хранились при ненадлежащей температуре.
"Опасность представляют собой консервы в герметично закрытых банках из грибов, рыбы, мяса, свеклы, моркови, укропа и портулака — все эти продукты очень трудно отмыть от мельчайших частиц почвы, в которых могут присутствовать споры возбудителей ботулизма. Очень важно не нарушать технологию приготовления — не уменьшать количество соли и уксуса, а также не уменьшать продолжительность тепловой обработки", — добавили эксперты.
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