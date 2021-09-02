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Иммунолог назвал сроки новой волны COVID-19

Общество

Врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил о возможности появления новой волны коронавируса в ближайшее время.

Начало учебного года может привести к появлению новой волны COVID-19. Об этом заявил "Свободной прессе" Владимир Болибок.

"Большое число школьников и студентов, не прошедших иммунизацию против коронавируса, пошли первого сентября в образовательные учреждения, где они будут передавать инфекцию друг другу и приносить ее домой. Поэтому есть вероятность появления новой волны коронавируса к концу сентября", — отметил медик.

По данным врача, в настоящее время уже возросло количество вызовов участковых на дом. Однако, фиксируются лишь случаи заболевания ОРВИ.

Владимир Болибок предположил, что в дальнейшем новые волны коронавируса будут появляться регулярно с периодичностью в 7 месяцев.

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Наталия Красовская
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