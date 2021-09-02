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Автор Ирина Гусакова

Трава от коронавируса: как защитить себя дарами природы

Здоровье

Пандемия коронавируса пока не думает сдавать позиции. Больницы пополняются каждый день новыми пациентами, а остальные продолжают жить в страхе, как бы не подцепить вирус. Пока наука не придумала лекарство от коронавируса, а медики уповают на сильный иммунитет больного и пичкают разными противовирусными лекарствами. В качестве дополнения к лечению можно рассмотреть и народную медицину. Ведь мудрые китайцы наверняка использовали травки при лечении коронавируса.

Лечение травами

Основатель школы банного мастерства, травник Валерий Ляхов рассказал, какие травы помогают бороться с вирусными заболеваниями. В его арсенале для этих целей всегда есть шалфей и чабрец, которые помогают легким очищаться.

Для профилактики вирусных заболеваний Валерий Ляхов рекомендует почаще ходить в баню и устраивать ароматерапию. Вдыхая таким образом фитонциды и полезные вещества, мы помогаем нашим легким очищаться. Поскольку эти травы обладают отхаркивающими свойствами, то при процедуре в бане выходит мокрота, человек откашливается. Также фитонциды помогают восстанавливать легкие.

"Только надо правильно использовать травы: либо пучки травки заносятся в баню, сбрызгиваются влагой и во время парения отдают свои ароматы в пространстве, либо используются мешочки с этими травами. Если они измельченные, их можно замочить, разложить по парилке. Ни в коем случае нельзя сыпать эти травы на камни, то, что попало на раскаленные камни, сгорает, возникают угарные газы, канцерогены, которые нашим легким не нужны. Можно сделать отвары, настои, их либо брызгают на стенки, либо вливают в воду, в которую макают веники. Ими потом укрывают голову, чтобы дышать ароматом этих трав", — рассказал эксперт.

Иногда медики рекомендуют пить настой из корня солодки, который обладает отхаркивающими свойствами. Пить настои трав в качестве дополнения к медикаментозному лечению можно в больших количествах — 3-4 раза в день.

травяной чай

Поскольку травы активно влияют на наш организм, то через месяц после регулярного приема надо сделать перерыв, иначе организм становится невосприимчивым к травам. Если пить настой из одной и той же травы больше 20 дней, то эффект снижается, поэтому эксперт рекомендует чередовать: "попили чабрец 20 дней, потом возьмите шалфей, потом пейте солодку, затем снова возвращайтесь к чабрецу".

Коронавирусу нет!

Для профилактики коронавируса важны не только травы. Еще необходимы дыхательные гимнастики, здоровый образ жизни, нормальный сон.

"Для нашего организма очень важен вечерний сон, чтобы эндокринная система отдыхала, восстанавливалась. Тогда организму легче справляться с любыми заболеваниями. Еженедельная мягкая баня, чтобы как можно больше "изгонять" из себя продуктов распада метаболитов. Очень важен мед. Ежедневно 1-2 чайные ложки меда укрепляют иммунитет и делают нас менее восприимчивыми к вирусам", — дал совет Валерий Ляхов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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