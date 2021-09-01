Депутат Максим Зайцев предложил внести в школьную программу Кинга и Акунина

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил дополнить учебный план по литературе современными произведениями. Кроме того, депутат заявил о необходимости "осовременить" ОБЖ, то есть добавить информацию о кибербезопасности и мошенниках.

По мнению Максима Зайцева, школьной программе не хватает современной литературы. Например, таких авторов, как:

литературовед Борис Акунин;

японский творец Харуки Мураками;

американская писательница Донна Тарт;

король хорроров Стивен Кинг.

"Таким образом, появится возможность проводить сравнительные анализы произведений разных времён, а также использовать на экзаменах в сочинениях аргументацию из произведений не только классиков, но и современников", — привели слова депутата URA. RU.

Также он предложил на ОБЖ рассказывать учащимся о защите персональных данных, показывать им на практике, как обезопасить себя и близких от вреда мошенников. Зампредседатель по образованию и науке подчеркнул, что ОБЖ — один из самых важных для детей предметов.

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