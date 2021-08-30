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Автор Ирина Гусакова

Зубастая "светлая нация": идеи о высшей расе из уст украинской активистки пугают

Мир » Бывший СССР » Украина

Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой вновь решила побороться за честь мундира. На этот раз дама, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина находится на высшей ступени развития, поэтому не собирается участвовать в споре по поводу происхождения борща. Активистка уверяет, что украинцы — божья и светлая нация.

Флаг Украины

"Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим", — заявила активистка.

Однако она все же напоминает, что важно отстаивать свои интересы и быть "зубастыми", беря пример у предков.

Ведущий научный специалист Института российской истории РАН, кандидат исторических наук Андрей Марчуков отмечает, что идея национального превосходства, в частности, превосходства над русскими, является составной частью идеологии украинского национализма, который лег в основу государственной идеологии самого государства. Идея о том, что украинцы — это высшая раса, — пример национального эгоизма, чванства и хамства.

Уничтожаем русское

Украинскую писательницу, которая неоднократно призывала переименовать русский язык в московский и выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, раздражает и бесит всё русское. Почему?

"Русская литература — это один из примеров взлета национального духа и мысли, поэтому она вызывает ненависть. При этом русская культура — это достояние и украинского народа. А раз так, то это нужно уничтожить, вытравить из сознания людей. Ницой — типичное ничтожество, она известна только благодаря своей ненависти и хамству", — сетует Андрей Марчуков.

Что такое Россия, русский мир? Это колоссальное наследие, это поэты, это писатели, это тот духовный мир, который мы впитали с молоком матери. И если вытравить из культуры Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, то чем заместить? Увы, нечем.

Украина и Россия

Председатель Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Витренко согласна, что Ницой — это воплощение украинского национализма, цель которого — силовым путем уничтожать всех несогласных, воевать со странами, которые будут хоть как-то противиться украинской идеологии. Лариса Ницой такую идеологию проповедует и защищает.

"Украинское общество расколото пополам. И есть часть, которая поддерживает эти идеи и настроена на то, чтобы воевать, уничтожать. Они кричат: "Слава нации — смерть врагам". И они не делают разделение: враги внутренние или внешние. Те, кто не поддерживает идеологию нацизма, для них враги. Есть и другая часть общества (я, например, к ней отношусь), эти люди чувствуют себя украинцами, составной частью единого народа — русских. И этот раскол на Украине только усугубляется, он поддерживается Западом, он, конечно, несет угрозу как нам, жителям Украины, которые не поддерживают нацизм, так и братским странам", — отмечает Наталья Витренко.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы украина наталья витренко
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