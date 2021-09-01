В Госдуме предложили ввести пособие для потерявших супруга пенсионеров

В Госдуме предложили выплачивать овдовевшим пенсионерам пособие в размере половины пенсии скончавшегося супруга. По информации RT, с идеей ввести новое пособие обратился к главе Минтруда Антону Котякову депутат Госдумы Иван Сухарев.

В письме на имя министра парламентарий указал, что потерявшие супруга пенсионеры на фоне тяжёлой психологической нагрузки сталкиваются со снижением финансовых возможностей и бытовыми проблемами.

В связи с этим депутат предложил главе министерства рассмотреть возможность введения для овдовевших одиноких пенсионеров пособия в размере 50% пенсии умершего супруга, которое выплачивалось бы в течение трёх лет.

Это можно только приветствовать, если...

Кандидат экономических наук Михаил Беляев, комментируя предложение депутата, заявил, что для того, чтобы ввести новое пособие, сначала нужно изыскать средства на эти цели.

"Если министерство финансов и наши пенсионные органы социального обеспечения и пенсионные фонды напрягутся и пойдут навстречу, найдут резервы и возможность, то это можно только приветствовать", — сказал он.

Экономист напомнил, что в поддержке нуждаются также одинокие пенсионеры, не имеющие семьи.

"Как быть с пенсионерами, которые просто одиноки на данный момент? … Те, кто жили когда-то вдвоём, и один из них потерял своего спутника жизни и получает право на пособие. А если он сразу одинокий? Это вопрос", — отметил Михаил Беляев.

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