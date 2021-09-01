В Госдуме предложили выплачивать овдовевшим пенсионерам пособие в размере половины пенсии скончавшегося супруга. По информации RT, с идеей ввести новое пособие обратился к главе Минтруда Антону Котякову депутат Госдумы Иван Сухарев.
В письме на имя министра парламентарий указал, что потерявшие супруга пенсионеры на фоне тяжёлой психологической нагрузки сталкиваются со снижением финансовых возможностей и бытовыми проблемами.
В связи с этим депутат предложил главе министерства рассмотреть возможность введения для овдовевших одиноких пенсионеров пособия в размере 50% пенсии умершего супруга, которое выплачивалось бы в течение трёх лет.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев, комментируя предложение депутата, заявил, что для того, чтобы ввести новое пособие, сначала нужно изыскать средства на эти цели.
"Если министерство финансов и наши пенсионные органы социального обеспечения и пенсионные фонды напрягутся и пойдут навстречу, найдут резервы и возможность, то это можно только приветствовать", — сказал он.
Экономист напомнил, что в поддержке нуждаются также одинокие пенсионеры, не имеющие семьи.
"Как быть с пенсионерами, которые просто одиноки на данный момент? … Те, кто жили когда-то вдвоём, и один из них потерял своего спутника жизни и получает право на пособие. А если он сразу одинокий? Это вопрос", — отметил Михаил Беляев.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, по каким причинам Россия была вынуждена отказаться от поддержки резолюции ООН по Афганистану.