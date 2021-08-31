Путин подписал указы о выплате 15 тысяч рублей военным и силовикам

Единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей получат некоторые категории российских военнослужащих и силовиков. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно одному из документов, которые размещены на портале правовой информации, выплата предусмотрена для военнослужащих-контрактников, а также для курсантов военных учебных заведений, которые не заключили контракт на прохождение службы.

В соответствии с другим указом 15 тысяч рублей получат прокуроры, полицейские, сотрудники СКР, ФСИН, Росгвардии, таможни и противопожарной службы, а также представители руководства федеральной фельдъегерской связи.

Как поясняется в указах, выплаты назначены в целях обеспечения соцзащиты военных и силовиков. Деньги будут перечислены им в сентябре.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате 10 тысяч рублей российским пенсионерам. По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, выплаты получат около 43 млн россиян пенсионного возраста.

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