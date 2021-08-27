На закрутки: в Союзе пенсионеров оценили разовую выплату для пожилых россиян

Пожилые россияне, получив назначенную президентом страны единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, с большой вероятностью потратят эти деньги на заготовки на зиму или погашение долгов, заявила NEWS.ru заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров РФ Людмила Пискунова.

По её словам, выделенная пенсионерам разовая выплата – это «подачка».

«Ну что можно купить на 10 тысяч рублей? Это $150», - сказала представитель Союза пенсионеров.

Она предположила, что часть пенсионеров пустит полученные деньги на погашение задолженности по квартплате.

«Она у нас не слабая, в некоторых регионах немного не дотягивает до 10 тысяч», — отметила Людмила Пискунова.

Ещё одним вероятным способом потратить разовую выплату для пенсионеров , по мнению собеседницы издания, могут стать заготовки на зиму – закрутки.

Людмила Пискунова заявила, что российским старикам нужны не «подачки», а нормальная пенсия.

«Возможности для этого есть. У нас огромные ресурсы в нашей стране, от которых народу ничего не достаётся пока», - подчеркнула представитель Союза пенсионеров.

По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, россиянам, получающим пенсию на карту, единовременную выплату должны отправить в конце следующей недели. Те, кому пенсию приносят домой, получат дополнительные 10 тысяч рублей 3 сентября.

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