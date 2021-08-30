Голикова: около 43 миллионов пенсионеров получат 10 тысяч рублей в сентябре

В Кремле проработали механизмы, благодаря которым, более 40 миллионов пенсионеров, в том числе и работающих, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с поручениями во время встречи с представителями партии "Единая Россия" выступил президент Владимир Путин.

"Механизм выплат пенсионерам стал понятен после того, как Владимир Путин провёл совещание с представителями ЕР. В стране насчитывается около 43 миллионов людей пенсионного возраста. Всем им будет перечислено по 10 тысяч рублей не позднее 2 сентября этого года", — уточнила Голикова.

Она пояснила, что единовременную выплату смогут получить инвалиды, а также семьи, получающие пособия по утере кормильца.

"Все, кто получает пенсию на банковские карты, смогут ощутить помощь государства уже в предстоящий четверг. Тем же, кому пенсии доставляют на дом, получат по 10 тысяч рублей в свой пенсионный день", — добавила она.

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