Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поделился с журналистами URA. RU способами повысить пенсии в России до 30 тысяч рублей.
Анатолий Аксаков заявил, что в первую очередь необходимо эффективно распределить доходы бюджета. Нужно давать деньги только тем гражданам, которые в этом нуждаются. Специалист объяснил:
"Условно, депутат Госдумы и человек, работающий в школе. Доходы разные, а выплата предлагается и депутату Госдумы и учителю. Должны быть более адресные выплаты".
Анатолий Аксаков выступил за отмену возврата НДС для экспортёров сырья. По мнению эксперта, речь идёт о сотнях миллиардов рублей. Специалист убеждён, что не стоит возмещать налог на добавленную стоимость. Таким образом деньги можно направить на пенсии.
В России при доходе в пять миллионов рублей за год налог составляет 15%. В США, например, с таких людей могут взимать и 50%. По мнению Анатолия Аксакова, именно этот подход нужен России для увеличения пенсий.
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