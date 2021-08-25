Депутат Аксаков пошагово объяснил, как увеличить российские пенсии

Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поделился с журналистами URA. RU способами повысить пенсии в России до 30 тысяч рублей.

Шаг первый — распределить бюджет

Анатолий Аксаков заявил, что в первую очередь необходимо эффективно распределить доходы бюджета. Нужно давать деньги только тем гражданам, которые в этом нуждаются. Специалист объяснил:

"Условно, депутат Госдумы и человек, работающий в школе. Доходы разные, а выплата предлагается и депутату Госдумы и учителю. Должны быть более адресные выплаты".

Шаг второй — отменить возврат НДС

Анатолий Аксаков выступил за отмену возврата НДС для экспортёров сырья. По мнению эксперта, речь идёт о сотнях миллиардов рублей. Специалист убеждён, что не стоит возмещать налог на добавленную стоимость. Таким образом деньги можно направить на пенсии.

Шаг третий — увеличить подоходный налог

В России при доходе в пять миллионов рублей за год налог составляет 15%. В США, например, с таких людей могут взимать и 50%. По мнению Анатолия Аксакова, именно этот подход нужен России для увеличения пенсий.

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