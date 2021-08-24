В Генсовете России обсудят идею школ полного дня

На заседании президиума Государственного совета России обсудят идею введения школ полного дня. В таких учебных заведениях дети смогут после занятий делать домашнюю работу и заниматься спортом. Об этом рассказал глава Кировской области Игорь Васильев.

Инициативу о школах полного дня уже высказывали. Более того, губернатор предлагал учитывать её на стадии капитального ремонта. В Кировской области уже показывали пример подобного заведения. По словам политика, в таких школах дети смогут:

ходить на кружки и секции;

обедать и полдничать;

учиться на свежем воздухе;

смотреть кино;

посещать техно-парки.

"Вопрос будет обсуждаться на заседании президиума Госсовета "О задачах субъектов РФ в сфере общего образования", — анонсировал мероприятие Игорь Васильев.

В России уже есть частные школы, где ученики находятся в ней с утра до вечера. Главным преимуществом таких заведений считают наблюдение преподавателей и трёхразовое питание. Однако есть родители, которые считают, что школы полного дня создадут слишком большую нагрузку на детей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.