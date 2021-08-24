EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дмитрий Исхаков назвал "страшным сном" условие для встреч с дочерью
В Госдуме предложили созвать саммит "Украинская платформа"
Песков: Путин остаётся лидером "Единой России"
Ипотеку за квартиру Макеевой выплатили родители-пенсионеры
Глава СКР потребовал доклад по исчезновению и гибели детей в Тюменской области
Российская система ПВО видит все западные "стелс"-самолеты
Симоньян вспомнила, как чуть не родила в администрации президента
В МИД Украины опровергли новость о захвате самолёта в Кабуле
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться

Собянин разрешит учителям не носить маски во время уроков

Общество

Московский мэр Сергей Собянин поставил под сомнение обязательное ношение масок учителями во время уроков. Политик напомнил о 80% вакцинированных учителей в регионе.

Собянин разрешит учителям не носить маски во время уроков

По мнению Сергея Собянина, властям стоит сделать ношение масок педагогами рекомендательным, поскольку дети всё равно весь день сидят без них. Мэр объяснил свою позицию на встрече с учителями и директорами:

"Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках".

Также политик подчеркнул, что 80% московских преподавателей уже привились против "ковида".

По данным Оперштаба, за минувшие сутки в России зафиксировали 18833 новых больных коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев заражения в

  • Московской области — 1125;
  • Москве — 1105;
  • Санкт-Петербурге — 600;
  • Свердловской области — 521;
  • Ростовской области — 483.

Ранее итальянские учёные из Университета Падуи изучили все вспышки заболеваний за последние четыреста лет и вычислили вероятность появления новой пандемии в год. Получилось два процента.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем бесполезно лечить коронавирус
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
"Ситуация непростая": в Кремле прокомментировали рост цен в России
Собянин разрешит учителям не носить маски во время уроков
Афганское банкротство США — это утрата статуса сверхдержавы
Дмитрий Исхаков назвал "страшным сном" условие для встреч с дочерью
В Госдуме предложили созвать саммит "Украинская платформа"
Песков: Путин остаётся лидером "Единой России"
Лёгкая цель: почему России не страшны "Байрактары"
Ипотеку за квартиру Макеевой выплатили родители-пенсионеры
Глава СКР потребовал доклад по исчезновению и гибели детей в Тюменской области
Российская система ПВО видит все западные "стелс"-самолеты
Популярное
Евросоюз
Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу

Берлин круто изменил позицию по Донбассу после того, как  Ангела Меркель встретилась в Москве с Владимиром Путиным.

Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Евросоюз
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Здоровье
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от "ковида" с высоким давлением
Мир. Новости мира
Орден не помог: Меркель так ничего и не пообещала Зеленскому
Александр Артамонов Афганское банкротство США — это утрата статуса сверхдержавы Александр Артамонов Любовь Степушова Стало известно, почему Меркель не сдалась, защищая "Северный поток - 2" Любовь Степушова Василий Амирджанов Афганистан станет образцом суверенной демократии Василий Амирджанов
Новости Украины
"Крымская платформа" оказалась полезной для России
Происшествия
В Волгоградской области после прививки от "ковида" умер 37-летний мужчина
"ЛизаАлерт" протестует против неисполнения закона о геолокации
Общество
"ЛизаАлерт" протестует против неисполнения закона о геолокации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников