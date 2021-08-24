Собянин разрешит учителям не носить маски во время уроков

Московский мэр Сергей Собянин поставил под сомнение обязательное ношение масок учителями во время уроков. Политик напомнил о 80% вакцинированных учителей в регионе.

По мнению Сергея Собянина, властям стоит сделать ношение масок педагогами рекомендательным, поскольку дети всё равно весь день сидят без них. Мэр объяснил свою позицию на встрече с учителями и директорами:

"Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках".

Также политик подчеркнул, что 80% московских преподавателей уже привились против "ковида".

По данным Оперштаба, за минувшие сутки в России зафиксировали 18833 новых больных коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев заражения в

Московской области — 1125;

Москве — 1105;

Санкт-Петербурге — 600;

Свердловской области — 521;

Ростовской области — 483.

Ранее итальянские учёные из Университета Падуи изучили все вспышки заболеваний за последние четыреста лет и вычислили вероятность появления новой пандемии в год. Получилось два процента.

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