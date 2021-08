Ученые посчитали вероятность новой пандемии, способной уничтожить человечество

Ученые из итальянского Университета Падуи проанализировали все случившиеся вспышки заболеваний. Исследователи взяли все известные болезни за 400 лет. Они пришли к выводу, что вероятность возникновения новой пандемии составляет 2% в год.

В исследовании говорится, что человек 2000 года рождения может застать новую пандемию с вероятностью 38%. Среди основных вспышек заболеваний ученые рассматривали чуму, оспу, холеру и другие. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты также посчитали вероятность повторения испанского гриппа в результате которого погибло более 30 миллионов человек. Ближайшая дата появления в мире новой вспышки, подобной коронавирусу, может случиться в течение 59 лет. При этом вероятность возникновения болезни, которая может уничтожить человечество, произойдет в течение 12 тысяч лет.

